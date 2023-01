Pd, Fossi (mozione Schlein) candidato alla segreteria del partito in Toscana

globalist Modifica articolo

27 Gennaio 2023 - 16.58

Come andrà il congresso nazionale? E quello regionale? Il deputato Emiliano Fossi si è candidato ufficialmente alla segreteria del Pd della Toscana: oggi, si legge in una nota, i militanti e sostenitori toscani della mozione `Parte da noi!´ a sostegno di Elly Schlein consegneranno le firme necessarie per la candidatura. Fossi, 49 anni, è stato sindaco di Campi Bisenzio (Firenze) dal 2013 fino al 2022, anno in cui è stato eletto alla Camera.

«C’è bisogno di un nuovo Partito democratico – ha affermato -, anche in Toscana, più forte e più capace di valorizzare i territori, la sua classe dirigente diffusa, i militanti, chi si avvicina a noi per la prima volta e chi si riavvicina».

Secondo Fossi «il nuovo Pd, anche in Toscana, deve mettere al primo posto un obbiettivo: la lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, territoriali, dei diritti. Dobbiamo costruire una proposta politica concreta per rilanciare la sanità pubblica, far tornare centrali la scuola e l’istruzione, realizzare una transizione ecologica che non lasci indietro i più svantaggiati. Parte da noi una storia nuova».