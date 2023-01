Sondaggi politici, Lazio e Lombardia al voto: ecco chi è in testa, non mancano sorprese...

globalist Modifica articolo

26 Gennaio 2023 - 14.46

Sondaggi politici, si avvicinano le elezioni regionali e quelle in Lazio e Lombardia potrebbero segnare anche gli equilibri dell’attuale governo Meloni. Secondo un recente sondaggio di Ipsos, il candidato del centrodestra nel Lazio Francesco Rocca è in testa con il 41,2% nelle intenzioni di voto, sette punti sopra il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato, al 34,1% e più del doppio rispetto a Donatella Bianchi, sostenuta dal Movimento 5stelle e ferma appena sotto al 20 per cento.

Per quanto riguarda la Lombardia, invece, secondo Noto Sondaggi il 51,5% del campione di votanti si è espresso a favore di Attilio Fontana, mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino, il 18% per Letizia Moratti e l’1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare).