Fratoianni (Si): "Con Majorino per cambiare la Lombardia e per la giustizia sociale"

16 Gennaio 2023 - 15.09

Il centrosinistra ha presentato la lista dei candidati per la corsa alla Regione Lombardia di Pierfrancesco Majorino. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ha parlato così a margine dell’evento.

“Siamo qui per avviare la nostra campagna elettorale in Lombardia. È una campagna molto importante, una grande occasione con Pierfrancesco Majorino e con questa lista per cambiare la Lombardia nel segno della giustizia sociale e ambientale, dei diritti dell’aria e dell’ambiente in un grande territorio che ha bisogno di cambiamento”.