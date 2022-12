Schlein (Pd) in aula attacca il governo: "Il dl rave è un minestrone populista"

globalist Modifica articolo

30 Dicembre 2022

Elly Schlein è intervenuta alla Camera per le dichiarazioni di voto sul cosiddetto dl rave, la candidata alla segreteria del Pd si è espressa con delle durissime e puntuali critiche al governo Meloni.

«Questo è un governo delle forzature. Avete forzato le procedure e i tempi di esame della manovra, avete forzato sull’autonomia differenziata inviando un testo alla presidenza del Consiglio, esautorando i luoghi del confronto come la Conferenza delle Regioni. Ritirate quella bozza perché è inaccettabile questa forzatura».

«Un’altra forzatura state per farla in questa Aula, ma vi diciamo nell’interesse della democrazia, basta, avete iniziato malissimo – attacca -. E mentre agite ogni forzatura possibile Giorgia Meloni, non paga, ripropone il presidenzialismo magari a botte di maggioranza. Noi ci opporremo a un disegno che vuole far saltare pesi e contrappesi sapientemente posti nella Costituzione».

«Questo decreto è un minestrone populista che non risponde ai criteri costituzionali della ‘necessità e urgenza’, ma solamente alla necessità e all’urgenza che ha avvertito questa maggioranza da quando è al governo: coprire l’incapacità di gestire una difficile contingenza economica con azioni propagandistiche. Tutto fumo e niente arrosto, l’abbiamo visto nella finanziaria, un documento senza visione che colpisce i poveri, fa cassa sulle pensioni delle donne e del ceto medio, non prevede gli investimenti che servono in sanità, scuola, trasporto pubblico, né quelli che servono per far ripartire le imprese, e supportare gli enti locali. Una manovra senza respiro se non quello dei piccoli accordi per accontentare una maggioranza già spaccata”.

“Voi avete una strana idea della sicurezza. Sicurezza vuol dire anzitutto prospettiva di vita dignitosa. Sicurezza sul lavoro. Sicurezza di un salario dignitoso. Sicurezza di una pensione sufficiente. Sicurezza vuol dire contrasto all’illegalità come quella di chi evade le tasse e fa nero, che avete premiato con i condoni in manovra, alzando la soglia del contante. Sicurezza vuol dire contrasto delle mafie che a parole contrastate ma nei fatti no. Anche perché servirebbe investire nei tribunali e nelle strutture specializzate che invece faticano ad avere risorse sufficienti per poter esser più capillari nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia. La società più sicura è quella più inclusiva, che non lascia nessuno indietro”.

“Sicurezza vuol dire non aver paura di costruirsi le famiglie, perché è ipocrita che parliate tanto di natalità e non vediate quando su di essa incida negativamente la precarietà che colpisce donne e giovani, soprattutto al sud. Sicurezza non è lasciare in mezzo al mare o nei porti le persone più fragili salvate da un naufragio mentre mancano vie legali e sicure per l’accesso all’UE per chiedere asilo. Nel 2022 sono morte quasi 1400 persone nel Mediterraneo Centrale e oltre 20mila sono state rispedite in Libia ma il vostro problema non è mettere in campo una missione istituzionale di ricerca e soccorso in mare, no, è prendervela con chi sta sopperendo alle gravi mancanze istituzionali per salvare vite umane”, ha concluso.

