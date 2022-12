Congresso, Schlein: "Nessuna resa dei conti identitaria, ricostruiamo insieme il Pd"

globalist Modifica articolo

22 Dicembre 2022 - 15.12

Elly Schlein è intervenuta all’evento “Per una vera costituente”, organizzato dal Pd nella sede del Nazareno. La riunione è stata la prima vera occasione di confronto tra i tre candidati alla segreteria. Ecco l’intervento della deputata.

«Non siamo qui per fare una resa di conti identitaria, ma costruire il nuovo Pd e farlo insieme. Non rinunciando più ad avere un’identità, una visione comprensibile alle persone. Io voglio ringraziare gli altri candidati perché hanno già detto che sono pronti ad accettare ogni esiti e a lavorare insieme il giorno dopo».

«Io non penso che sia compito di noi candidati entrare nel lavoro costituente. Però facciamola fino in fondo questa discussione perché il mondo è cambiato. Io sono una nativa democratica, figlia di una cultura politica già ibrida. Abbiamo la gentile ma ferma convinzione di avere qualcosa da dire, quindi credo anche io che dobbiamo allargare e aprire questa fase di partecipazione anche dopo il congresso».

«Giorgia Meloni non parla di disuguaglianze perchè vive in un altro Paese, non parla di precarietà perchè gli sta bene così. Lì dobbiamo insinuare la nostra battaglia. Il Pd non è nato per mettere insieme culture diverse perché poi ci dividessimo con posizione anche caricaturali. Serve una sintesi che metta al centro quello che è rimasto insieme: diseguaglianze, clima e lavoro».