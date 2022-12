Zingaretti avvisa il M5s: "Hanno distrutto un'alleanza, pagheranno questa scelta"

globalist Modifica articolo

21 Dicembre 2022 - 19.23

Preroll

Nicola Zingaretti, ospite di Repubblica, ha parlato delle prossime elezioni regionali nel Lazio e della probabile non alleanza con il Movimento 5 Stelle. “Nel Lazio ho vinto senza i 5 Stelle e la partita è aperta. M5s vive una fase di grande euforia ora ma ha sbagliato molto a distruggere una alleanza. Hanno fatto un grave errore che pagheranno, alla fine le persone optano per le forze più credibili per governare”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Zingaretti ha poi parlato del prossimo congresso del Pd e della corsa alla segreteria.

Middle placement Mobile

“Bonaccini? Deciderò. Di Stefano non amo molto le semplificazioni come questa cosa degli amministratori. Chiedo a tutti: no semplificazioni e no furbizie, ma andiamo alla sostanza dei problemi». Sulle dichiarazioni di Renzi, secondo il quale Bonaccini vincerà a mani basse, sottolinea che «la partita è apertissima e c’è grande voglia di rinnovamento, vincerà chi lo saprà interpretare di più».

Dynamic 1

“Ancora una volta noi abbiamo annunciato una cosa e non l’abbiamo fatta: avevamo annunciato una fase costituente per avviare un confronto senza l’ossessione della conta sul segretario. Credo sia un errore molto grave che tutto riprecipiti di nuovo sulla fretta o sulla lentezza. Il vero riscatto sarebbe quella di fare innanzitutto un’opposizione. L’obiettivo credo sia quello di ridiventare la forza che crea giustizia, per le persone e per il Paese”.