Renzi e l'ossessione per il Pd: "Se vuole vincere vada con la Moratti, con il M5s perderà"

16 Dicembre 2022 - 18.13

Matteo Renzi insiste nella sua pratica quotidiana del provocare il Pd, con ogni mezzo e ogni pretesto. Stavolta, l’ex presidente del Consiglio si è scagliato contro i democratici a proposito dell’alleanza con il M5s nelle prossime elezioni regionali in Lombardia.

«Se il Pd vuole vincere appoggia la Moratti, se vuole perdere appoggia i Cinque stelle. Contenti loro contenti tutti: stanno facendo l’accordo in Lombardia dove i Cinque stelle non esistono. Ci vuole una grande fantasia, non fanno l’accordo in Lazio e lo fanno in Lombardia. Meraviglioso», ha concluso.