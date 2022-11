Valditara alla Ue: "Ci impegniamo ad accogliere gli studenti ucraini in Italia"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 15.06

Governo Meloni, Giuseppe Valditara, contestatissimo ministro dell’Istruzione e del Merito, ha partecipato alla riunione del Consiglio Istruzione dell’Unione Europea a Bruxelles. Valditara ha parlato dell’accoglienza del nostro Paese per gli studenti che fuggono dalla guerra in Ucraina.

«Il governo italiano è fortemente impegnato a garantire la continuità educativa dei giovani sfollati ucraini. Si tratta a nostro giudizio di una indiscutibile priorità politica, culturale e umanitaria, per riaffermare i valori europei della democrazia, della pace e della libertà nell’ambito della risposta ferma e coordinata all’aggressione russa dell’Ucraina».

«Finora risultano arrivati in Italia circa 173 mila sfollati per riunirsi con gli ucraini già residenti nel nostro Paese e tra essi vi è un’altissima percentuale di minori, circa 50 mila. La nostra politica di accoglienza si basa sulla lunga esperienza italiana nell’inserimento dei ragazzi stranieri con un sostegno personalizzato, linguistico e psicologico, nelle classi con i loro coetanei, per favorire le relazioni interpersonali e la piena integrazione nella comunità scolastica».

