Ucraina, mozione dell'Alleanza Verdi-Sinistra: "Stop all'invio di armi"

28 Novembre 2022 - 19.25

Guerra in Ucraina, le opposizioni vanno in maniera sparsa visto che sulla vicenda ci sono sensibilità diverse.

Il governo cambi «strategia e approccio dando priorità alla costruzione di un processo di pace e all’attivazione di canali negoziali». È l’impegno chiesto dall’Alleanza Verdi-Sinistra, nella mozione sull’Ucraina, con un chiaro no all’invio ulteriore di armi.

L’esecutivo, è la richiesta, si impegni «ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace, riconoscendone pienamente il valore di prevenzione e trasformazione dei conflitti, nella difesa non armata e nonviolenta alternativa all’uso della forza; a lavorare alla convocazione di una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza guidata dalle Nazioni Unite; a interrompere la fornitura di equipaggiamento militare, concentrando tali risorse sull’assistenza umanitaria e la ricostruzione; a fornire al Parlamento ogni elemento utile circa la natura e la quantità di equipaggiamento militare fin qui fornito all’Ucraina; ad adottare iniziative di competenza volte ad estendere l’applicazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea a tutti coloro che fuggono dalla guerra, senza alcuna distinzione o discriminazione riguardante la nazionalità o il conflitto», si legge ancora nel testo.