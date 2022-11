Ischia, Bonaccini (Pd): "Basta con i condoni e l'abusivismo, andiamo in direzione opposta"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 10.06

Ischia, Casamicciola: l’abusivismo è tra le cause principali della tragedia, se non La Causa. Ne ha parlato il presidente della Regione Emilia Romagna, e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini.

«Occorre fare un’operazione di verità: basta con i condoni, gli abusivismi. Bisogna andare nella direzione opposta a quella di questi anni. Quando il Governo `gialloverde´ fece l’ennesimo condono si alzarono nel Paese e in Parlamento voci molto dure e contrarie. Mi auguro sia l’ultima volta che assistiamo a scelte di questo tipo. Dobbiamo tutti quanti fare un di più per evitare che queste tragedie si ripetano, combattere l’abusivismo e passare direttamente a una direzione opposta a quella di questi anni».

«Adesso è il momento dei soccorsi per cercare di alleviare la tragedia e la disperazione. Dopo di che la prima priorità è quella di fare in modo che si lotti contro i cambiamenti climatici, inquinare meno, transizione ecologica e serve un piano gigantesco ma immediato anche perché nel Pnrr tante risorse, da questo punto di vista per le Regioni, per i Comuni, finalmente ci sono».