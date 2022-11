Soumahoro, l'ex senatrice Fattori: "Avevo avvertito Fratoianni ma volevano il personaggio mediatico"

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 11.21

Soumahoro, ora emerge in maniera sempre più netta che molti avevano avanzato dubbi in anticipo. «Si è scelto un personaggio senza andare a vedere cosa realmente proponesse al di là di tutte le sue comparsate mediatiche. Bisogna riflettere su come vengono scelte le candidature: di quelle storie si sapeva tutto. La dirigenza di Sinistra italiana sapeva, li avevo avvisati io».

Così Elena Fattori, ex senatrice eletta con il Movimento 5 Stelle e poi passata con Sinistra Italiana.

«Ho visitato la cooperativa Karibu durante un giro di centri per richiedenti asilo che ho fatto quando ero con i Cinque Stelle. Non sapevo nemmeno che fosse gestita dalla suocera di Soumahoro, me lo ha detto lei quando mi ha accompagnato nella visita».

In che stato ha trovato la cooperativa? «Era sporca, fatiscente, c’era la muffa, mi dissero che la caldaia funzionava male. Ne ho viste tante di strutture ma quella è stata la peggiore, in mezzo al nulla com’ era. Per questo segnalai la struttura anche all’allora sottosegretario all’Interno Gaetti».

Ne parlò anche con Nicola Fratoianni? «Sì certo». E lui? «Non ha pensato che fosse un fatto rilevante. D’altronde Soumahoro aveva un grande peso mediatico». Aboubakar Soumahoro si è autosospeso, voi che avete firmato il documento vorreste anche che fosse espulso? “E a cosa serve ora? È già in Parlamento. E poi sarebbe ipocrita: lo hanno cercato per la candidatura sapendo chi era”.