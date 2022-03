Fattori (Si): “Ora qualcuno si accorge che tanti pro-Putin sono no-vax di estrema destra”

globalist

21 Marzo 2022 - 18.09

Putin nuovo duce dell’estrema destra internazionale, altro che ‘eroe del socialismo’ come qualcuno all’estrema sinistra lo percepisce solo perché contro la Nato. Solo che Putin non è contro la Nato perché portatore di un nuovo e più umano sistema di relazioni internazionali, ma di un nuovo imperialismo di stampo neo-zarista.

“Solo adesso molti italiani si accorgono che in Italia abbiamo tanti oligarchi russi che preferiscono il sole e il bel vivere italiano alla Siberia. E scopriamo anche che tali superricchi, che hanno guadagnato perché amici di un feroce dittatore, facevano girare i bei soldoni nell’economia italiana comprando vini da 2mila euro a bottiglia e capi firmati. Ma evidentemente tali soldoni hanno girato a manetta anche in altri canali. Non è difficile immaginare che abbiano oliato associazionismo, politica, editoria, siti web, influencers per creare un substrato a loro più consono.” Lo scrive su Facebook Elena Fattori di Sinistra Italiana.

“Ora qualcuno si stupisce che gran parte del mondo no vax – prosegue la senatrice di SI – afferente all’estrema destra è pro Putin. Ma quando quel mondo comprava pagine sui giornali per la sua destabilizzante propaganda mettendo in discussione scienza e tecnologia (un primato occidentale) nessuno si è chiesto da dove derivasse tale disponibilità economica. Sono anni che girano fake news complottiste che ci raggiungono su ogni dispositivo elettronico accompagnate dall’avvertimento “non ce lo dicono!!!”.

Con una propaganda martellante e suadente hanno abituato strati sempre più ampi della popolazione a una modalità di ragionamento induttivo anziché deduttivo disabituando al ragionamento e distogliendo l’attenzione dall’evidenza . Se poi qualche giornale la rilancia ci convinciamo che quella è la verità.”

“Non ci stupiamo quindi se di fronte a tale esercito di cervelli lavati accuratamente ci siano ancora persone che hanno difficoltà a capire che c’è un Paese bombardato e uno che bombarda .

Gli oligarchi russi – conclude Fattori hanno fatto girare i soldi con grande competenza e sequestrargli ville e yacht ora è un bel gesto simbolico ma temo purtroppo tardivo e inefficace perché si sono innestati come un virus informatico nel cervello di tanti italiani rendendolo inutilizzabile.”