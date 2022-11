Fratoianni: "La vicenda Soumahoro non è bella, vedremo lo sviluppo politico"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 19.16

Soumahoro, una tegola che è usata dalla destra reazionaria per delegittimare le politica dell’accoglienza e dei diritti sociali.

Ma a sinistra fanno i conti politici mentre la destra da Berlusconi in giù ha sempre affrontato vicende ben più gravi senza trarne conclusioni. Con la vicenda di Aboubakar Soumahoro «siamo di fronte certamente a storia non bella. C’è una dimensione che riguarda la magistratura che andrà avanti e per la quale ovviamente abbiamo il massimo rispetto, ma rispetto alla quale ci auguriamo che con celerità si faccia chiarezza per l’interesse di tutte le persone coinvolte. Per il resto c’è una dimensione politica, la vedremo nel suo sviluppo».

Così il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, a margine della presentazione del libro libro `Sempre lui´ di Sara Lucaroni a Firenze.