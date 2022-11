Fratoianni: "Soumahoro? Non mi pento della candidatura, quelli sono i nostri temi"

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 16.40

Preroll

Soumahoro, è stato un errore candidarlo. «Io non mi pento della scelta, spero che l’evoluzione della vicenda porti a una assoluzione e comunque mi occuperò di tutelare chi su questo fronte continua a lavorare». Lo ha detto Nicola Fratoianni parlando a `Mezz’ora in più´ del caso Soumahoro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Fratoianni ha rivendicato il fatto che lui e il suo partito da sempre portano avanti lotte su quel fronte: «Su questo terreno abbiamo combattuto – ha sottolineato – spesso in assoluta solitudine perché» sono temi che «non portano voti».

Middle placement Mobile

«Prima di entrare in Parlamento, da assessore, ho portato l’acqua» alle persone che lavoravano nei campi. E, da quell’osservatorio, lo ha incalzato Annunziata, non si era accorto del `business Soumahoro´? «Ma chi lo sapeva del business Soumahoro? Se ho una segnalazione che non riguarda illeciti questo mette in discussione una figura che aveva fatto lotte in quell’ambiente ma che dal mio punto di vista rafforzava un lavoro che stavamo facendo su un certo terreno?».

Dynamic 1

«C’è un cortocircuito molto problematico – ha osservato però – tra ciò che interpreta una battaglia e comportamenti, scelte che possono mettere in difficoltà quella battaglia».