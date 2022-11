Boccia (Pd): "Ischia è l'ultima tragedia di un'Italia che cade a pezzi e la destra parla di ponte sullo stretto"

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 21.57

La destra reazionaria italiana è nemica dell’ambiente e della scienza e nello stesso tempo favorevole allo stupro del territorio purché ne esca un business.

«L’Italia cade a pezzi, è un colabrodo, necessita di manutenzioni ovunque e loro hanno anche il coraggio di parlare di Ponte sullo Stretto. La frana di Ischia è solo l’ultima tragedia causata da un abusivismo sfrenato e da un continuo ignorare i segnali di allarme che l’ambiente ci lancia sempre. La destra inizi a condividere in Parlamento un piano serio di messa in sicurezza del Paese. Noi ci siamo, lavoriamo tutti insieme per mettere in sicurezza l’Italia rispettando l’ambiente, combattendo insieme il consumo del suolo e facendo rispettare a tutti le regole».

Lo ha detto Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.