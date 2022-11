"Segretario? Mi piacerebbe una donna": parla il componente del comitato costituente del Pd

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 15.27

Maurizio De Giovanni, scrittore e componente del Comitato costituente del Pd, a Radio 1 ha parlato del congresso dei democratici e a chi andrebbe la sua preferenza come segretario. «Mi piacerebbe molto fosse una donna. Tra Elly Schlein o De Micheli? Una di loro andrebbe benissimo, non conosco la Schlein, la De Micheli mi va benissimo».

«Sono stato inserito in questo gruppo che dovrà tracciare il perimetro all’interno del quale ritrovare l’identità della sinistra. Sono stato contattato da Roberto Speranza, sono molto contento, anche se non ho competenze specifiche. Credo che sia prevista una riunione a brevissimo, già nella prossima settimana».

«Il gruppo secondo me poteva essere solo eterogeneo, era necessario che lo fosse. Dobbiamo condividere dei principi e fare una scrittura. Faremo un documento da condividere. Ma un documento di centrosinistra o di sinistra? Io eviterei il centro, imbarcare identità diverse ha fatto perdere l’identità. Se si sale di una nave bisogna sapere la nave dove va. No al Terzo polo? Non credo che sia quella l’idea, no», risponde. Ha votato Pd alle Politiche? «Sì ho votato Pd alle elezioni ma non ho la tessera e non credo di avere interessa a farla».