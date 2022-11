Migranti, la Ue: "Tensioni Francia-Italia finite, tra gli Stati deve esserci solidarietà"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 15.08

«Penso che la situazione ora sia molto migliorata, abbiamo la sensazione che la tensione sia già passata». Lo ha detto il ministro dell’interno Ceco Vit Rakusan, alla presidenza di turno Ue, interpellato sulle tensioni sui migranti tra Italia e Francia, all’arrivo al consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni a Bruxelles dedicato all’immigrazione. «Naturalmente anche per questo ci incontriamo qui oggi. L’Italia ha un nuovo Governo, daremo il benvenuto al nuovo collega e naturalmente vogliamo ascoltare la posizione italiana, ma abbiamo lavorato molto alla preparazione di questo incontro, abbiamo parlato con i Paesi»

«Gli Stati membri dovrebbero usare il meccanismo di solidarietà che abbiamo approvato a giugno come strumento per condividere tra loro il ricollocamento delle persone soccorso in mare. Così dovrebbe funzionare». Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio straordinario Interni.

«Dobbiamo lavorare con le Ong, ma lo dobbiamo fare in un modo ordinato, che rispetti anche tutti gli Stati membri, che permetta alla Ricerca di soccorso di operare in modo coordinato. Se questo richiederà un nuovo quadro per le Ong, noi lo sosteniamo». Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio straordinario Interni, rispondendo a una domanda sulla richiesta di adottare a livello europeo un codice di condotta per le Ong.