Zingaretti (Pd): "Sostegno a Bonaccini? Vedremo. Dobbiamo unirci contro il governo con il M5s"

24 Novembre 2022 - 11.06

Nicola Zingaretti ha parlato su Rai 3 del prossimo congresso del Pd, con l’attuale presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, primo candidato ufficiale per la segreteria. «Deciderò chi sostenere quando avrò chiaro quello che vogliono fare i candidati. Il Pd l’unica cosa che ha cambiato sono stati 10 segretari in 15 anni, dovremo cambiare la cultura politica del Pd, c’è una identità comune tropo fragile, troppe divisioni, pensiamo a cambiare quello che siamo, come siamo organizzati».

«Perché no candidati alla segreteria e piattaforme senza liste collegate? Io spero si apra una fase, più lunga, di ricostruzione di una identità comune. Prevale troppo l’ansia di rappresentare gruppi o se stessi e la debolezza di restare uniti. Vedo troppi egoismi, il mio modello non è quello del partito del leader, che sembrano sette come quelle con il mago Otelma. Io credo a un partito pluralista ma anche unitario».

«Le opposizioni oggi rappresentano la maggioranza del popolo italiano perché hanno fatto l’errore di andare divise alle elezioni e ora devono fare di tutto per trovare le maggiori convergenze possibili, non dobbiamo rimanere immobili a una competizione che ha le radici nel mese di giugno ma che non ha più senso davanti al governo delle destre. Ci sarebbe tutta la possibilità di trovare punti di convergenza sulla manovra, vanno costruite le condizioni per andare in piazza insieme».