Santanchè vende le quote del Twiga: "A chi le ho vendute? Sono affari miei"

24 Novembre 2022 - 10.07

Governo Meloni, Daniela Santanchè è l’emblema di un esecutivo che guarda alle fasce più abbienti della popolazione, lasciando i cosiddetti “spicci” al resto d’Italia. In un’intervista a La Stampa, la ministra del Turismo ha parlato della sua azione di governo.

«Non possiamo fare tutto in trenta giorni. Abbiamo iniziato ad attuare le misure che avevamo sostenuto in campagna elettorale. Abbiamo dato un segnale sulla tassa piatta, iniziato a tagliare il costo del lavoro e sui redditi più bassi. Abbiamo dato sostegno alle famiglie e alla natalità. Tutto questo è avvenuto con senso di responsabilità nella gestione dei conti».

Al presidente di Confindustria Carlo Bonomi che afferma che si tratta di una manovra senza visione risponde: «È ingeneroso, perché abbiamo fatto una Finanziaria da 32 miliardi in 30 giorni. La maggior parte delle risorse le abbiamo investite sul caro bollette, ma avevamo alternative? Per portare a compimento il nostro programma abbiamo bisogno di 5 anni».

Santanché spiega poi perché ha chiesto di far detassare le mance di camerieri e personale ricettivo al 5%: «Perché siamo una delle nazioni che le tassava di più. E perché sempre più gente la paga con la carta di credito. Così il gettito emergerà più facilmente».

Quando si è insediata ha deciso di cedere le deleghe sugli stabilimenti balneari, gli viene ricordato, così da allontanare l’accusa di conflitto di interessi: «Dissi una cosa diversa: se la premier vorrà, lascerò quella delega. Ora se ne occupa Musumeci. In ogni caso ho venduto le mie quote del Twiga, ho firmato dal notaio una decina di giorni fa. A chi? Questo non vi riguarda, ma l’ho fatto>.