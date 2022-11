Smeriglio (Pd): "Definire terrorista la Russia allontana la soluzione politica, serve la pace"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 16.42

L’eurodeputato del Pd Massimiliano Smeriglio ha votato contro la risoluzione del Parlamento Europeo che bolla la Russia come uno Stato sostenitore del terrorismo «perché indicare la Russia come Paese terrorista è un punto di non ritorno, che allontana invece di avvicinare una soluzione politica: così facendo in campo rimane la sola opzione militare», ha dichiarato all’AdnKronos.

«E l’opzione militare colpisce in prima istanza la popolazione civile ucraina, che subisce l’occupazione e i bombardamenti russi». Smeriglio ricorda di aver «convintamente votato tutte le risoluzioni a favore del popolo ucraino e dell’Ucraina occupata, contro la violenza e la morte disseminata dall’esercito russo».á

«Con questa risoluzione però, voluta dall’Ecr, si è fatto un salto di qualità dal mio punto di vista drammatico. Invito il Parlamento a riflettere su un ruolo autonomo indipendente capace di fermezza e diplomazia. Il cessate il fuoco – sottolinea infine – deve rimanere l’obiettivo da perseguire».