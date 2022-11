Crisanti (Pd): "La Manovra toglie ai poveri per dare ai ricchi". E sul Covid avvisa...

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 16.12

Il governo Meloni sta scontentando veramente tutti e dopo la manovra finanziaria annunciata dalla stessa presidente del Consiglio, il malcontento è ancora più alto. Ne ha parlato a Radio 1 il senatore del Pd Andrea Crisanti. «La manovra toglie ai poveri per dare ai ricchi. Gli aiuti vanno a chi guadagna più di 85 mila euro…il mio voto? Da 1 a 10 gli do un 2. Al primo mese di governo do un 3», ha aggiunto.

“Il Covid? Non è finito”

«Il Covid non è affatto finito, siamo in una situazione instabile, dobbiamo aspettarci che ci saranno delle oscillazioni più che delle onde. La priorità ora però è proteggere i fragili. Nemmeno io ho conoscenza dei dati sui contagi – ha sottolineato il senatore a Rai Radio1 – so che in Europa stanno salendo, ma forse ci ritengono dei ragazzini che è meglio non li conoscano?».