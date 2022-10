Senato, Crisanti: "Giorgia Meloni ha dimostrato che Forza Italia è irrilevante"

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 15.21

Dopo l’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato, grazie anche ai voti di una parte di quella che dovrebbe essere l’opposizione, non sono mancate le reazioni. Anche il neoeletto senatore Andrea Crisanti ha detto la sua.

«Giorgia Meloni ha dimostrato oggi che Forza Italia era irrilevante per questa elezione». E su chi abbia votato per La Russa, fuori dal centrodestra, Crisanti ha aggiunto: «Sicuramente non è stato il Pd, chi è stato lo vedremo quando ci saranno le elezioni dei vicepresidenti».