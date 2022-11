Manovra, Zingaretti (Pd): "Dobbiamo unire l'Italia contro questo scempio"

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 19.50

Preroll

Il governo Meloni ha appena approvato la manovra finanziaria, un provvedimento che schiaccia le classi più deboli e che non ha segnato il cambio di passo che la propaganda di destra aveva sbandierato nel corso degli ultimi mesi. Nicola Zingaretti ha duramente attaccato l’attuale governo dai suoi profili social.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È impressionante: la destra si accanisce in maniera violenta contro le famiglie e le persone più deboli e non fa nulla per le imprese e il lavoro. Colpisce le persone povere e non fa nulla per combattere le cause della povertà. Purtroppo la vita delle persone sarà più dura. Dobbiamo unire l’Italia contro questo scempio”.