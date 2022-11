No Meloni Day, Fratoianni: "Bisogna cambiare strada, serve investire e l'istruzione deve essere gratuita"

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 11.25

Il No Meloni Day è la mobilitazione studentesca contro il governo Meloni che si sta tenendo in queste ore nelle piazze di tutta Italia e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha voluto sostenere i ragazzi che protestano con un video, pubblicato sui suoi profili social.

«Nel nostro Paese la retorica la fa da padrona e in particolare sulle giovani generazioni: da un lato i giovani esaltati come risorse del futuro e dall’altro i giovani come scansafatiche e nullafacenti, oggetto delle risposte repressive come accade ad esempio con il decreto sui rave. La verità è che in questo Paese ai giovani andrebbero date delle risposte. Per esempio su un terreno fondamentale per loro come quello della formazione, dell’istruzione».

«L’Italia è un Paese in cui crescono gli abbandoni scolastici – prosegue il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra – nel quale cala il numero degli immatricolati e dei laureati nelle università, nel quale formarsi fino all’istruzione universitaria costa fino a 160mila euro, e ai fuori sede vengono offerti alloggi a costi irraggiungibili mentre vengono tagliate le borse di studio».

«Serve cambiare strada: servono investimenti, vogliamo che la formazione dall’asilo fino agli atenei sia gratuita, perchè la formazione è il primo dei beni comuni, veicolo fondamentale di sviluppo per il nostro Paese. Bisogna poi dire basta con un modello di alternanza scuola lavoro che non funziona, e che troppo spesso ha avuto esiti drammatici. Servono insomma quelle scelte in grado di costruire un futuro migliore».