Pd, Letta si dimette? Il Nazareno smentisce le indiscrezioni

17 Novembre 2022 - 11.08

Il Pd va verso il congresso, mentre in molti chiedono un’accelerazione del processo costituente per non perdere ulteriore tempo e lasciar spazio alla destra di Giorgia Meloni che, al momento, governa indisturbata. Un articolo de La Stampa ha addirittura avanzato l’ipotesi delle immediate dimissioni dell’attuale segretario Enrico Letta. Un’indiscrezione che il Nazareno ha prontamente smentito.

«Dimissioni Letta? La notizia è del tutto infondata. In queste ore il segretario è completamente assorbito dall’impegno a presentare sabato, in Assemblea nazionale, una soluzione che superi le attuali complessità regolamentari e statutarie e consenta lo svolgimento con successo del Congresso».