Migranti, sentite Cattaneo (Fi): "Il nostro è un approccio umanitario e caritatevole"

17 Novembre 2022 - 14.18

Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia, in diretta a La7 ha parlato del tema che sta mettendo in enorme difficoltà il governo Meloni: quello dei migranti. L’esponente del partito di Berlusconi, è riuscito nell’impresa di definire “umanitario” e “caritatevole” l’approccio utilizzato dall’esecutivo.

«Qualcuno dice: il governo di centrodestra ha messo al primo punto il tema dell’immigrazione, io non l’ho vissuta così. Il governo di centrodestra ha scelto una via diversa, quella che abbiamo promesso agli italiani, più rigorosa, più attenta ai confini. Si è manifestata una occasione in cui bisognava prendere delle decisioni: le abbiamo prese in linea con quella che è la nostra visione di governo delle situazioni».

«La gestione dell’immigrazione per noi – ha aggiunto il capogruppo FI alla Camera – deve essere più risoluta ma questo senza mai essere in contrapposizione ad un approccio di tipo umanitario e caritatevole come ci ricorda sempre Silvio Berlusconi».

«Siamo ben consapevoli che oggi i temi sono altri, che i numeri non sono drammatici come in altre situazioni, però se si presenta un caso da gestire, lo gestiamo secondo quella che è la nostra impostazione», ha concluso Cattaneo