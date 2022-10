Cattaneo (Fi) prova a metterci una toppa: "Audio diffusi per destabilizzare, troveremo il responsabile"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 09.24

Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di Radio24, ha commentato gli audio di Berlusconi trapelati dalle riunioni con i parlamentari forzisti, provando a mettere una toppa a una situazione grottesca. «Un audio estrapolato, un taglia e cuci, non c’è stato nessun applauso alle parole su Zelensky. Ora approfondiremo per capire su chi è stato, noi continuiamo a sostenere l’Ucraina come Forza Italia».

«Qualcuno si è infilato alla riunione all’ultimo minuto per destabilizzare. Molti riferimenti di Berlusconi erano riferiti a 20 anni fa, ma se li riporti decontestualizzati hanno un altro significato», ha aggiunto sottolineando però che «quelli che si ergono a paladini dell’atlantismo non votano in Parlamento per l’Ucraina, noi oggi siamo cacciati di essere filorussi ma abbiamo sempre votato per aiutare l’Ucraina».

Silvio Berlusconi farà sicuramente parte della delegazione del centrodestra che andrà al Quirinale. «Ci saremo io e Ronzulli con Berlusconi», ha aggiunto sottolineando che il centrodestra andrà al Colle unito.