Fratoianni: "Sono d'accordo con Landini, i salari vanno aumentati subito"

17 Novembre 2022 - 19.25

La destra accusa la sinistra di essere rinchiusa nelle Ztl ma intanto fa gli interessi dei ricchi, degli evasori e delle corporazioni.

“Condivido dalla A alla Z le parole di oggi del segretario della Cgil Landini, penso che abbia ragione. I salari devono essere aumentati subito, non c’è più tempo da perdere.”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Al nostro Paese – prosegue il leader di SI – servono politiche di tutt’altro segno rispetto a quelle annunciate da questo governo, che lavora in una direzione assolutamente diversa da quella di cui avremmo bisogno con i condoni e con i bonus.”

Servono per rilanciare il Paese – conclude Fratoianni – un grande piano per il clima e quello per un lavoro buono e non più malpagato e precario , la restituzione del 100% degli extraprofitti energetici a famiglie ed imprese, una lotta seria all’evasione fiscale e un efficace intervento a protezione delle famiglie dall’inflazione”