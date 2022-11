Migranti, Open Arms risponde al governo: "L'Italia è all'ottavo posto per persone accolte"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 15.34

Open Arms risponde al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo la sua informativa alle Camere sulla questione migranti. L’Ong ha smontato la narrazione fatta dal governo Meloni.

«La posizione del ministro Piantedosi sulla necessità di assicurare a chi arriva un’accoglienza dignitosa è perfettamente condivisibile, peccato, però, che per numero di persone accolte l’Italia sia all’ottavo posto in Europa, dietro a noi ci sono solo Polonia e Ungheria. Questa retorica dell’invasione non è assolutamente vera, gli altri Paesi europei accolgono molto più di noi. Il 90 per cento delle persone che sbarcano in Italia prosegue il viaggio e va verso altri Paesi europei»

«La discussione sull’accoglienza non ci riguarda – aggiunge l’ong -, noi facciamo altro: siamo in mare per soccorrere vite, persone che rischiano di morire. Purtroppo siamo gli unici a farlo. Continuiamo a ripetere che c’è un modo molto semplice per farci smettere: organizzare un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare a livello europeo governativo. Se ci sono le navi dei Governi noi andiamo via».