Migranti, Malpezzi (Pd): "Piantedosi è il ventriloquo di Salvini, ha indebolito l'Italia"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 11.39

Preroll

Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Pd, ha replicato con una nota all’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla questione migranti e sull’indirizzo del governo Meloni. «Il Ministro dell’Interno ha rilasciato un’informativa burocratica che tenta di giustificare in modo superficiale la crisi diplomatica con la Francia. La verità è che il governo – per ragioni identitarie e di consenso – ha ingaggiato un inutile braccio di ferro che ha profondamente indebolito il nostro Paese in Europa».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Sposando la linea Salvini del 2018, non solo non si risolve il problema, ma si rischia di arrecare danni ai nostri interessi nazionali. I dati dimostrano che non c’è nessuna invasione e che con le ONG – come ha dichiarato lo stesso ministro – entrano solo il 15% dei migranti. Prendersela con loro serve solo alla propaganda del governo e a creare attriti con i nostri alleati europei».

Middle placement Mobile

«Il Ministro Piantedosi doveva rappresentare la quota di alto profilo di questo governo, in realtà è il ventriloquo di Salvini».