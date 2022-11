G20, Meloni: "Abbiamo combattuto il luogo comune dell'Occidente contro il Resto del mondo"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 12.51

Giorgia Meloni ha partecipato al summit del G20 a Bali conclusosi questa mattina. La presidente del Consiglio è quindi intervenuta in conferenza stampa, per parlare dei temi più caldi discussi con gli altri leader mondiali.

«Confesso non sono riuscita a organizzare tutti i bilaterali chiesti con l’Italia, credo però che un elemento dirimente sia l’idea di un governo solido, stabile che dà una proiezione di lungo periodo e che rende più facile immaginare l’Italia come fondamentale per le relazioni».

«Questo summit è stato anche un’occasione per combattere la narrazione `Occidente contro resto del mondo´. È la ragione per cui l’Italia si è molto concentrata sui confronti bilaterali con nazioni con le quali c’è minore capacità di incontrarsi».

«La questione più complessa era la gestione dell’aggressione russa all’Ucraina. Non si voleva che questo importantissimo summit finisse senza una dichiarazione finale congiunta dei leader, ma dall’altra parte non si poteva fingere di non vedere quello che stava accadendo con l’aggressione russa all’Ucraina. Mi pare che il G20 di Bali segni un riavvicinamento tra l’Occidente e il resto del mondo con un accordo finale nel quale viene inserito un passaggio fondamentale: la condanna dell’aggressione russa all’Ucraina».

«L’Italia è stata protagonista del G20, intorno a noi c’è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche dal fatto che l’Italia fosse l’unica nazione con un capo di governo donna, ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali. Sul tema della parità il nostro paese era un fanalino di coda ora siamo all’avanguardia, ed è un è elemento che fa piacere».

«Al centro del summit del G20 ci sono state alcune questioni fondamentali: energia, crisi alimentare, salute, digitalizzazione. L’Italia è stata presente su tutte queste tematiche, noi abbiamo sottolineato, in tema di energia, il fatto che la crisi viene da lontano, non è figlia della guerra ma è stata acuita dalla guerra. E’ figlia di scelte sbagliate fatte dal millennio».