Elezioni, D'Amato esce allo scoperto: "Spero di essere il candidato di tutto il centrosinistra"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 16.48

Preroll

Le elezioni Regionali nel Lazio, come quelle in Lombardia, saranno un laboratorio per capire le strategie del nuovo Pd e delle alleanze che si creeranno nel campo del centrosinistra, da opporre al governo Meloni. Nella Regione governata fino a qualche giorno fa da Nicola Zingaretti, si candiderà Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della sua giunta. «Spero di essere il candidato unitario di tutto il centrosinistra. Questa è l’ambizione che abbiamo» ha dichiarato D’Amato a Radio 1.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alla domanda dei conduttori su quale centrosinistra? D’Amato ha chiarito: «Le forze diciamo Pd, terzo polo e l’area rosso-verde, Radicali e +Europa». Escluso il M5S? «Si sono esclusi loro, nonostante Conte mi avesse anche indicato come ufficiale della Repubblica – ricorda scherzando D’Amato – Loro si sono chiamati fuori». Ma il M5S può essere un alleato alla corsa per le regionali? «Nessuno a sinistra è nemico, gli avversari sono dall’altra parte», risponde D’Amato.