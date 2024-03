Basilicata, Renzi sul candidato della destra: "E' un mio vecchio amico, ma decideranno i dirigenti di Iv"

globalist Modifica articolo

15 Marzo 2024 - 10.13

ATF

Matteo Renzi, intervistato da Radio InBlu, ha parlato delle prossime elezioni in Basilicata, ribadendo di essere pronto a sostenere il candidato della destra Vito Bardi. “Ho un rapporto di antica amicizia con Bardi ma decideranno i dirigenti lucani di Iv”.

Renzi ha commentato poi le voci che vorrebbero Mario Draghi candidato a presidente dl Consiglio europeo. “Draghi sarebbe perfetto come presidente del Consiglio europeo, ma serve un cambio alla Commissione, von der Leyen non va bene per la sua timidezza istituzionale e per aver strizzato l’occhio ad Orban”.

La lista degli Stati Uniti d’Europa? “È un’ipotesi che sosteniamo. Non so quali saranno le liste in campo, ma se c’è questa ipotesi noi siamo entusiasti, non abbiamo cambiato idea. Fino a quando non ci sono conferme noi lavoriamo sui contenuti”