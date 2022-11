Aboubakar Soumahoro: "Serve una sinistra vera, con i piedi nel fango"

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 17.26

Preroll

Giorgia Meloni, con Piantedosi e Salvini ha pensato che il problema della migrazione si possa risolvere con la propaganda e con la guerra alle Ong.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Serve una nuova legge dell’immigrazione nel rispetto dell’articolo uno e tre della Costituzione». Così il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, ospite di `Mezz’ora in più´ su Rai 3. «Serve una sinistra vera, con i piedi nel fango», aggiunge.

Middle placement Mobile

«Chi sbarca in Italia sbarca in Europa, ma abbiamo 27 paesi e 27 politiche sull’immigrazione, le proposte in campo, con i decreti Minniti e la politica dei taxi del mare ha distrutto il tessuto virtuoso dell’accoglienza in Italia