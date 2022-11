Superbonus, Meloni all'attacco: "Ha lasciato un buco di 38 miliardi, ne hanno beneficiato i ricchi"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 14.33

Giorgia Meloni, dopo il reddito di cittadinanza, sta scardinando anche il Superbonus edilizio. Con il dl aiuti quater approvato ieri, il governo ha riscritto le regole per accedere ai bonus per l’efficientamento energetico degli edifici. La presidente del Consiglio ne ha parlato in conferenza stampa.

Con i risparmi determinati dall’abbassamento del Superbonus da 110% a 90% “abbiamo deciso di riaprire alle unifamiliari, cioè alla possibilità anche per le famiglie di utilizzare il bonus per le unifamiliari a patto che si tratti di prima casa e di redditi medio bassi”, ha aggiunto. “Il superbonus nasceva meritoriamente per rimettere in moto l’economia dopo la pandemia, ne abbiamo condiviso le finalità ma la realizzazione ha creato difficoltà. Segnalo a chi ha detto che si poteva gratuitamente ristrutturare che quel gratuitamente pesa nelle casse dello Stato di circa 60 mld di euro, con un buco di 38 mld”.

“Secondo noi quello che non ha funzionato è che quel 110% deresponsabilizzava, questo ha portato anche a una distorisione sul mercato del costo dei materiali e c’è da dire che il beneficio è andato prevalentemente a favore dei redditi medio alti. Abbiamo scelto di intervenire per correggere queste distorsioni e quindi il bonus passa al 90% tranne per quei condomini che hanno già deliberato gli interventi e hanno presentato la documentazione entro il 25 novembre”.