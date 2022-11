Dl aiuti, Giorgetti: "21 miliardi per la crisi energetica, taglio dell'Iva e sostegno per le bollette"

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 10.08

Governo Meloni, si va verso la discussione del dl aiuti in materia di energia e contrasto al caro bollette. A confermarlo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni riunite sulla Nadef. «In considerazione dell’incertezza del quadro economico di riferimento, il Governo è intenzionato a destinare le risorse disponibili per il 2023, circa 21 miliardi, al contrasto della crisi energetica, favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di risparmio energetico».

«In particolare, si prevede il rinnovo per i primi mesi del 2023 delle misure relative ai crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, al contenimento degli oneri generali di sistema per le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5 per cento dell’IVA sui consumi di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati».