Migranti, Provenzano (Pd) critica Conte: "Colpisce il suo silenzio, chi si dice progressista deve essere coerente"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 19.56

Preroll

Giuseppe Conte fa il Masaniello sul pacifismo, però poi quando si tratta di migranti e di tutelare chi scappa dalle guerre sembra perdere l’uso della parola. Ed infatti non ha pronunciato una sola sillaba sulla vergogna che sta accadendo a Catania che – purtroppo – è identica a quelle che accadevano quando lui era premier al tempo del Conte 1.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La critica a Conte

Middle placement Mobile

«Mi ha colpito il silenzio e l’attesa di Conte nell’esprimere un’opinione su una vicenda che riguarda i valori e i principi fondamentali di una forza progressista. Il Pd è stato lì dal primo momento, bisogna essere coerenti quando ci si dichiara progressisti». Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppe Provenzano al termine della riunione della segreteria dem sulla vicenda di Catania.

Dynamic 1

L’attacco al governo Meloni

Il governo Meloni “si sta macchiando d’infamia di fronte al mondo”.

Dynamic 2

“I migranti bloccati nelle navi delle Ogn, ha sottolineato, “hanno diritto a scendere perché sono richiedenti asilo. C’è una strategia da parte del governo che usa queste vite umane come arma di distrazione di massa rispetto alle vere urgenze del Paese che sono economiche e sociali. Noi non ci faremo distrarre da queste vere emergenze, ma non permetteremo che si calpestino i diritti umani e anche l’onore dell’Italia perché con quello che sta facendo si sta macchiando di infamia di fronte al mondo”.