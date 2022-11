Moratti, il Pd dice no: "Candidato dalle primarie di coalizione, nessuno ci impone le scelte"

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 17.03

Preroll

Moratti no grazie. “La candidatura a presidente della Lombardia di Letizia Moratti “non è un’opzione e anche dall’assemblea è uscita questa indicazione. Non credo possa funzionare che c’è qualcuno che decide anche per gli altri. Siamo disponibili a confrontarci ma non vogliamo imporre niente a nessuno né farci imporre niente da nessuno”, ha fatto sapere il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, a margine dell’assemblea regionale tenutasi a Milano. Anche l’ipotesi di ticket tra Moratti e Carlo Cottarelli “non è un’opzione” per il segretario. Non è esclusa a priori invece una possibile alleanza con la lista civica di Moratti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Pd Lombardia: “Candidato sia scelto con primarie di coalizione” – Per scegliere il proprio candidato in Lombardia, il Pd proporrà invece “lo strumento delle primarie di coalizione aperte a tutti i cittadini”, ha aggiunto Peluffo. La relazione finale che ufficializza la via delle primarie è stata votata con larga maggioranza, nessun contrario e 16 astenuti e prevede appunto di proporre le primarie agli alleati e se, nella discussione con loro, si deciderà di fare altrimenti per definire il candidato governatore, questa decisione sarà votata in assemblea.