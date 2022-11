Humanity 1, Tajani lancia un avvertimento alle Ong: "Possiamo agire con l'intervento della magistratura..."

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022

Una mezza minaccia alle Ong mentre – secondo il racconto dato in pasto all’opinione pubblica, lui dovrebbe essere il volto moderato e liberale della coalizione di estrema destra guidata da Giorgia Meloni.

Al vertice dei ministri degli esteri Ue del 14 novembre andrò «a dire una cosa molto chiara: che serve un patto a livello europeo per la gestione degli sbarchi e delle rotte dei migranti. Non solo quelle che insistono sul Mediterraneo, ma anche quelle dei Balcani e dell’Est Europa che interessano, oltre all’Italia, anche Stati membri come la Germania ed altri».

Questo il pensiero del ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Gli Stati – osserva Tajani – devono farsi carico delle navi che portano la loro bandiera». «La responsabilità – prosegue Tajani – è dei comandanti, sono loro a dover rispettare le regole. Non possiamo agire sugli Stati, ma su di loro sì», con «l’intervento della magistratura laddove si configurasse un reato in acque italiane».