Virginia Raggi: "Ho detto a Giorgia Meloni di stare attenta, alle donne non perdonano nulla"

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 09.41

Preroll

Giorgia Meloni incassa gli auguri di Virginia Raggi, sparita dal palcoscenico politico dopo la sua avventura come sindaca di Roma. L’ex prima cittadina ha parlato al Corriere della Sera del nuovo governo in carica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ho fatto pubblicamente i migliori auguri a Giorgia Meloni. Ci siamo sentite telefonicamente. Ha davanti a sé un incarico impegnativo da far tremare le vene. In più è una donna e per questo non le perdoneranno nulla. La aspettano al varco. Al netto dei provvedimenti dell’esecutivo, che vedremo al lavoro, sono felice che una donna sia alla guida dell’Italia. Era ora”.

Middle placement Mobile

“Da cittadina spero faccia bene per il bene del Paese. La partigianeria politica non mi appassiona e credo che penalizzi gli interessi collettivi. Io stessa, da sindaca sono stata penalizzata perché c’era una opposizione ideologica verso le scelte della mia amministrazione. Certamente si è trattato anche di una reazione agli attacchi spesso eccessivi del primo M5s”.

Dynamic 1

“Saper fare opposizione non è semplice. Bisogna mettere al centro l’interesse del Paese. Si deve tentare di far approvare gli elementi più significativi del proprio programma con il dibattito politico, anche duro se serve. Se però ci sono provvedimenti utili, questi vanno sostenuti”.