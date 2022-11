Il governo cala la maschera, Mollicone (Fdi): "Norma anti rave anche per i palazzi occupati, come lo Spin Time a Roma"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 09.24

Il governo Meloni cala la maschera e svela la reale intenzione del decreto ‘anti rave’, ma che con in rave non ha nulla a che fare. Secondo Federico Mollicone, esponente di Fdi, la norma può essere applicata anche “ai palazzi occupati. Questa norma, giustamente può essere applicata ai palazzi occupati pubblici o privati” ha dichiarato a La7.

“A Roma, la capitale d’Italia del sindaco Gualteri, all’Esquilino c’è lo Spin Time lab dove facevano le feste di capodanno a pagamento, per lucro. Senza misure di sicurezza, tre piani sottoterra, per fare lucro. In quelle occasioni può essere utilizzata ed è giusto che sia così”. Non una parola, ovviamente, sullo stabile occupato da Casapound, a due passi dalla Stazione Termini di Roma, sempre nel quartiere Esquilino.