Bonelli (Europa Verde) indica la via: "Facciamo come Lula, la sinistra unita vince"

31 Ottobre 2022 - 11.26

«La lezione brasiliana. In Brasile l’unità delle forze politiche, anche diverse tra loro, batte l’ultra destra di #Bolsonaro. In Italia la frammentazione e le divisioni fanno vincere la destra della Meloni-Salvini e Berlusconi. Bom dia presidente #Lula #LulaPresidente2022». Così in un tweet il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

«Questa vittoria di Lula è di tutto il mondo non solo del popolo brasiliano. Con la sua elezione per la prima volta ci sara una donna indios ministro, le politiche ambientali con il programma di Lula decreteranno finalmente lo stop alla deforestazione. Quando, il 7 ottobre ho incontrato a Guarulhos (San Paolo) in una imponente manifestazione Marina Silva leader ambientalista e amica di Cicho Mendes, lei ha confermato quanto fosse importante la vittoria di Lula per contrastare la povertà sociale e abbiamo stabilito termini di cooperazione tra Italia e Brasile», continua in una nota.

«Ci svegliamo finalmente non con l’incubo del sovranismo di Bolsonaro ma in una bellissima giornata per l’ambiente e i diritti sociali: Lula vince anche grazie alla mobilitazione delle popolazioni più povere. Ancora tanti auguri presidente Lula», conclude Bonelli