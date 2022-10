D'Alema: "La politica viene demolita da tanti anni e ora viviamo tra le macerie della democrazia"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 22.37

Preroll

Rifiuto della politica. Certo. Ma è altrettanto vero che è dal 1994 che il sistema politico ha preso un’altra piega, di fatto delegittimando la politica sempre più succube ed espressione del potere economico e non solo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Penso che oggi ci sia un certo rimpianto della politica…. Abbiamo passato tanti anni a demolirla. E adesso siamo tutti quanti un po’ pentiti, sentiamo un certo rimpianto. Viviamo tra le macerie del sistema politico e democratico. E non è un giudizio su chi ha vinto le elezioni. E questo vale in generale per la Prima Repubblica, la cui storia è stata molto contrastata, ci sono state luci e ombre con almeno due personalità, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer che fanno parte della tradizione migliore».

Middle placement Mobile

E’ quanto ha dichiarato Massimo D’Alema, in collegamento nella quarta puntata della nuova stagione de Le Parole, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Gramellini.