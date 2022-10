La capo staff del ministro Pichetto elogiava gli 'eroi fascisti' sui social

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 18.32

fascisti non ci sono solo perché tanti fanno finta di non vederli. Poi spuntano busti di Mussolini, canzoni fasciste, saluti romani e iniziativa a ricordo di Mussolini e della Marcia su Roma.

Verdi e Pd contro Roberta Spada, capo dello staff del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, che ha pubblicato sul suo profilo Fb a luglio 2019 una foto con la citazione di un inno in memoria degli `eroi fascisti´.

L’immagine, diffusa con uno screenshot da Repubblica, sarebbe stata per alcuni mesi la copertina del profilo social di Spada e recentemente sarebbe stata sostituita. Raffigura un muro con la scritta `Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche´, un passaggio della canzone Roma LXXVIII E.F. (Era Fascista) del gruppo 270bis, una band fondato da Marcello De Angelis e nota per brani che inneggiano al Ventennio. Il verso riportato da Spada, in particolare, fa riferimento ai combattenti `eroi del Fascismo´.

`Immaginavamo che lo staff del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica si occupasse appunto di ambiente e energia. Constatiamo invece che sono impegnati ad inneggiare al fascismo, che ricordiamo per legge italiana è reato´, scrive in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi e Sinistra, che invita il ministro Pichetto Fratin `a dire agli italiani se il suo ministero è un confronto di idee post-fasciste oppure di tematiche ambientali´.

`Alla vigilia del centenario della marcia su Roma – fa eco il deputato del Pd Andrea Casu – apprendiamo che la capo staff del ministro Picchetto Fratin condivide canzoni sugli ´Eroi Fascisti’. Chi prova nostalgia per l’orrore delle pagine più nere della nostra storia, non può avere responsabilità di governò