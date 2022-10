Bonomi, Confindustria: "Lo Stato sia al nostro fianco, basta essere anti-imprese"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 14.49

Preroll

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso del suo video intervento all’assemblea di Anima, la federazione delle associazioni nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine, ha parlato del rapporto che il nuovo governo dovrà avere con l’industria italiana, per far ripartire l’economia di un Paese messo in ginocchio dalle varie crisi degli ultimi anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Siamo la seconda manifattura europea, la prima è quella tedesca: io sfiderei i tedeschi a fare i secondi con tutti i problemi che noi abbiamo come Paese. Un Paese dove lo Stato dovrebbe essere al nostro fianco come motore di crescita e sviluppo, invece molto volte è conflittuale nei nostri confronti, molte volte ha dimostrato purtroppo anche un sentimento anti impresa e questo doppiamente dà merito a tutto quello che avete realizzato”.

Middle placement Mobile

“Essere presidente di Confindustria in questo momento è complesso, difficile ma sento dietro di me un sistema manifatturiero, industriale che è forte – ha sottolineato Bonomi – e sta dando il meglio di se stesso. Dal 2008 c’è stata una trasformazione che pochi hanno colto, ma le imprese italiane si sono patrimonializzate, hanno investito in innovazione, in ricerca, hanno conquistato mercati, stanno dimostrando una capacità unica al mondo”.

Dynamic 1

“Io voglio ringraziare tutti gli imprenditori, specialmente del vostro settore, perché dalla crisi del 2008-11 ad oggi avete affrontato momenti molti difficili per le vostre imprese, ma avete dimostrato una capacità che ci invidia tutto il mondo”, ha sottolineato Bonomi.

“Le imprese italiane sono imprese straordinarie, e il vostro comparto lo è ancora di più”.

Dynamic 2

“L’anno scorso le imprese hanno fatto il record dell’export, e il vostro comparto ne rappresenta una parte importante, quest’anno si presume che farete ancora di più e questo dà la dimensione della capacità che avete dimostrato, laddove i nostri competitor stanno perdendo quote di mercato”, ha proseguito il numero uno di Confindustria. “Quindi ancora grazie per tutto quello che fate, perché lo fate per le vostre imprese, per i vostri collaboratori, per il vostro territorio, perché sempre più lo Stato, che ha meso risorse, sta arretrando sui territori e le imprese stanno colmando questo gap che c’è con grande responsabilità”.