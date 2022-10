Confindustria avverte il governo, Bonomi: "Servono 50 miliardi per le bollette"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 11.06

Preroll

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, si è rivolto al nuovo governo Meloni in un’intervista a La Stampa, parlando dei necessari interventi per proteggere l’economia dagli insostenibili costi energetici.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Servono «40-50 miliardi» per mettere in sicurezza l’economia e si possono trovare «nei mille e oltre miliardi di spesa pubblica. Riconfigurare il 4-5% del totale si può fare e si deve». Se l’Europa «non fa l’Europa», lo scostamento di bilancio potrebbe dimostrarsi inevitabile. Parlando del nuovo governo, afferma che «tecnici o politici vanno bene, purché sappiano cosa fare». Nei primi cento giorni si attende «un intervento sull’energia, anzitutto. È una questione complessa perché scontiamo decenni di errori e scelte sbagliate. Non ci si salva con la bacchetta magica».

Middle placement Mobile

Per Bonomi, «l’Europa non sta dimostrando la stessa condivisione di intenti della crisi pandemica», «il prossimo governo, se non potrà contare sulla solidarietà europea per frenare la bolletta energetica, e non avendo entrate fiscali in crescita, dovrà ricorrere ad altre risorse». Servirà un nuovo scostamento di bilancio? «La risposta europea dovrebbe essere il tetto al prezzo del gas e un Next Generation Eu per l’energia come si è deciso per il Covid», afferma Bonomi, «se l’Europa non fa il suo dovere – e Draghi ci ha provato, ma ognuno pensa per sé – non resta troppa scelta. Un sistema di imprese trasformatrici come il nostro, senza nucleare e carbone, deve essere difeso. In questo contesto, lo scostamento finalizzato al solo contenimento dell’emergenza energia diventerebbe inevitabile per sopravvivere»