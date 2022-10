Rauti (Fdi) getta benzina sul fuoco: "Le affermazioni di Berlusconi sono gravi e inopportune"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 10.05

Isabella Rauti, esponente di Fdi, non ha fatto nulla per placare le polemiche e le tensioni interne al centrodestra, dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla situazione in Ucraina e non solo.

«Ogni audio rubato chiunque sia il soggetto defraudato io lo trovo uno sfregio rispetto alla dialettica politica. Detto questo quelle affermazioni evidentemente sono inopportune e sono anche cariche di una certa gravità. Però dobbiamo anche ricordare che lo stesso Berlusconi ieri sera ha fatto una nota per puntualizzare, oggi i giornali la riportano».

«Non c’è da parte nostra nessuna pesca o mercato, non siamo alla ricerca di prendere soggetti da altri partiti – ha poi aggiunto -. Per noi è inimmaginabile, anzi non è da prendere in considerazione nessun’altra maggioranza che non sia quella con la quale noi ci siamo presentati alle elezioni», ha spiegato Rauti.