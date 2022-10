Schifani difende ancora il capo: "Berlusconi perseguitato, non vuole usare il ministero della Giustizia per agevolarsi"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 15.44

“Silvio Berlusconi ha già vissuto la persecuzione giudiziaria. Pensare o cedere all’ipotesi che col ministero della Giustizia possa in qualche modo agevolare se stesso o qualcuno lo escludo. Berlusconi ha raggiunto il massimo come persecuzione giudiziaria”.

Il governatore siciliano ha poi aggiunto l’auspicio che con un Guardasigili d’area sarà “possibile realizzare la separazione delle carriere” che in passato non si potè realizzare perché un partito della coalizione di centrodestra “si mise di traverso” in quel progetto.

“C’è stato un momento in cui c’è stato il rischio che le contrapposizioni tra FdI e FI a Roma venissero ereditate nella mia Regione, io ho fatto un po’ muro. Mi sento garante dell’unità del centrodestra e ho trovato piena sintonia nel gruppo di Forza Italia e anche ieri nella riunione presieduta da Gianfranco Miccichè che è il coordinatore e che ha riconosciuto che è il momento del dialogo e del confronto perché occorre governare la Sicilia. Non si può consentire litigiosità”.