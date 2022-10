Luttwak bacchetta Biden: "Su Giorgia Meloni sbagli, le tv italiane sono in mano ai comunisti..."

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 09.46

Che il governo Meloni abbia l’appoggio di un personaggio come Edward Luttwak non deve stupirci. Con una serie di tweet, il politologo americano ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sulle recenti elezioni italiane: “Guardate cos’è successo in Italia”, ha detto Biden in due occasioni facendo riferimento alle recenti elezioni del 25 settembre.

“L’inserimento dell’Italia da parte del presidente Biden nell’elenco dei paesi ondivaghi in Europa a causa delle recenti elezioni è errata: Giorgia Meloni, che ha vinto in modo netto e sarà in carica, ha deciso da che parte sta, anni fa: a differenza di altri politici italiani non è utilizzabile da Pechino o Mosca”, scrive Luttwak su Twitter.

“La stampa italiana è equilibrata, con i giornali sia di centrosinistra che di centrodestra. La tv non è: i talk show sono per lo più gestiti da ex comunisti. Dall’ascesa di Giorgia Meloni invitano chiunque sia famoso per qualsiasi motivo purché la attacchino come se fosse un normale mostro etero nazifascista”, aggiunge in un altro cinguettio.