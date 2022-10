Lollobrigida (Fdi) e l'apparente tregua nella destra: "Superate le incomprensioni, siamo pronti"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 09.41

Dopo l’incontro Berlusconi – Meloni in Via della Scrofa, nella sede di Fdi, nel centrodestra sembra tornata la pace. Ma è una tregua apparente e superficiale, volta solo a ottenere in fretta l’incarico dal presidente Mattarella. Ne ha parlato Francesco Lollobrigida in un’intervista a La Repubblica: «Ci sono state incomprensioni, è chiaro. Ma sono appunto superabili: anche stavolta, gli avvoltoi che stavano girando attorno hanno dovuto cambiare preda».

«Ci saranno altri incontri immagino, non credo fra i leader almeno non prima che il capo dello Stato aprirà le consultazioni, dove andranno tutti insieme. Ma sì, siamo in dirittura finale», spiega l’esponente di FdI.

Del governo, Lollobrigida dice: «Io credo che ci sia il 99,99% di possibilità che nasca, entro l’inizio della prossima settimana. Se mai non ci fosse, ci sembrerebbe giusto tornare davanti ai cittadini e chiedere loro conferma del proprio voto. Per noi, o per le altre forze politiche».